Симоньян рассказала о работе американских СМИ в России

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью корреспонденту Associated Press Джону Данижевски рассказала о работе американских СМИ в России.

«Могу лишь прокомментировать то, как американские СМИ действуют у нас, в России. Здесь они неизменно проявляют стопроцентную предвзятость. Ею пропитаны все русскоязычные статьи. Всё, что там пишут, направлено против Путина, против России и в пользу Америки — и так во всех случаях без исключения. Ни о какой сбалансированности речи не идёт», — заявила Симоньян.

По её словам, в такой манере американские СМИ работают в России уже многие годы.

«В России они так работают уже не первое десятилетие, им это позволяется. И вот теперь США заявляют на весь мир, что СМИ с альтернативной точкой зрения не вправе вещать за рубежом!» — добавила главный редактор RT.

13 ноября 2017 года RT America в связи с требованием Минюста США был зарегистрирован в качестве иностранного агента. Позднее в России был принят закон, согласно которому СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в стране иноагентами.