В Южной Корее проходит акция против визита делегации из КНДР

В Сеуле проходит акция против визита северокорейской делегации в Южную Корею. Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что в ходе митинга протестующие сжигают флаги КНДР и портреты северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Protesters burn picture of N.K. leader in rally against Olympic participation https://t.co/TEzbqvxZ4f — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 22 января 2018 г.

По данным агентства, акция была организована «Корейской патриотической партией».

«Олимпиада в Пхёнчхане становится «пхеньянской олимпиадой Ким Чен Ына» для оправдания северокорейского ядерного оружия и пропаганды северокорейской системы», — заявляют представители партии.

На месте произошедшего присутствуют представители правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что северокорейская делегация в составе семи человек прибыла в Южную Корею с двухдневным визитом для подготовки выступления артистов из КНДР на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.