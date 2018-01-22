В Южной Корее проходит акция против визита делегации из КНДР

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В Сеуле проходит акция против визита северокорейской делегации в Южную Корею. Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что в ходе митинга протестующие сжигают флаги КНДР и портреты северокорейского лидера Ким Чен Ына. 

По данным агентства, акция была организована «Корейской патриотической партией».

«Олимпиада в Пхёнчхане становится «пхеньянской олимпиадой Ким Чен Ына» для оправдания северокорейского ядерного оружия и пропаганды северокорейской системы», — заявляют представители партии.

На месте произошедшего присутствуют представители правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что северокорейская делегация в составе семи человек прибыла в Южную Корею с двухдневным визитом для подготовки выступления артистов из КНДР на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. 

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