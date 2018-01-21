МИД Турции: идея Франции вынести тему Африна в Совбез ООН ставит её рядом с террористами
«Если Франция или другая страна вынесет эту тему на Совбез ООН, она окажется в положении страны, которая стоит рядом с террористами. Мы не видим возможности выноса темы нашей операции в Африне в ООН», — приводит NTV слова Чавушоглу.
Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж просит созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии после событий в Африне.
20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне.