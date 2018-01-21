МИД Турции: идея Франции вынести тему Африна в Совбез ООН ставит её рядом с террористами

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что намерение Франции созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за операции турецкой армии в сирийском Африне ставит её на одну доску с террористами.

«Если Франция или другая страна вынесет эту тему на Совбез ООН, она окажется в положении страны, которая стоит рядом с террористами. Мы не видим возможности выноса темы нашей операции в Африне в ООН», — приводит NTV слова Чавушоглу.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж просит созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии после событий в Африне. 

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне.

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