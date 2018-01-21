СМИ: Турецкий город Рейханлы подвергся ракетному обстрелу со стороны Африна

Турецкий город Рейханлы подвергся ракетному обстрелу со стороны сирийского Африна, сообщает NTV со ссылкой на власти города. Отмечается, что в результате обстрела погиб один человек, ещё 32 получили ранения.

«Мэр Рейханлы рассказал, что в результате инцидента погиб один сирийский гражданин, ещё 32 человека ранены», — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что пострадавшие госпитализированы. Ранее турецкие ВВС поразили 45 объектов вооружённых формирований курдов в Африне.