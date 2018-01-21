СМИ: Турецкий город Рейханлы подвергся ракетному обстрелу со стороны Африна

Короткая ссылка
Турецкий город Рейханлы подвергся ракетному обстрелу со стороны сирийского Африна, сообщает NTV со ссылкой на власти города. Отмечается, что в результате обстрела погиб один человек, ещё 32 получили ранения.

«Мэр Рейханлы рассказал, что в результате инцидента погиб один сирийский гражданин, ещё 32 человека ранены», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.

Ранее турецкие ВВС поразили 45 объектов вооружённых формирований курдов в Африне.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru