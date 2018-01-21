СМИ: Турецкий город Рейханлы подвергся ракетному обстрелу со стороны Африна
Турецкий город Рейханлы подвергся ракетному обстрелу со стороны сирийского Африна, сообщает NTV со ссылкой на власти города. Отмечается, что в результате обстрела погиб один человек, ещё 32 получили ранения.
«Мэр Рейханлы рассказал, что в результате инцидента погиб один сирийский гражданин, ещё 32 человека ранены», — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.
Ранее турецкие ВВС поразили 45 объектов вооружённых формирований курдов в Африне.
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