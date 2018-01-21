Турция сообщила о поражении 153 целей в Африне

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ВВС Турции в ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне нанесли 153 удара по позициям курдских вооружённых формирований, передаёт Anadolu со ссылкой на заявление Генштаба Турции.

По словам турецких военных, операция продолжается в плановом режиме.

Ранее СМИ сообщили, что в Африн вошли турецкие танки.

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

В первый день операции ВВС Турции поразили 108 целей. 

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