Тысячи человек принимают участие в Женском марше в Канаде

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Несколько тысяч человек принимают участие в Женском марше в Канаде. Об этом сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что подобные мероприятия также проходят в США и других странах мира.

По словам участников мероприятия, цель подобных демонстраций заключается в попытке привлечь внимание к проблемам, существующим в области прав женщин, мигрантов, а также иных уязвимых категорий населения.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал жительниц страны принять участие в марше.

20—11 января во всём мире проходят мероприятия под названием Женский марш. Данное событие призвано обратить внимание на важность гендерного равенства.

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