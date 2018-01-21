Тысячи человек принимают участие в Женском марше в Канаде

Несколько тысяч человек принимают участие в Женском марше в Канаде. Об этом сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что подобные мероприятия также проходят в США и других странах мира.

По словам участников мероприятия, цель подобных демонстраций заключается в попытке привлечь внимание к проблемам, существующим в области прав женщин, мигрантов, а также иных уязвимых категорий населения.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал жительниц страны принять участие в марше.

20—11 января во всём мире проходят мероприятия под названием Женский марш. Данное событие призвано обратить внимание на важность гендерного равенства.