В Нью-Дели 17 человек погибли в результате пожара на фабрике

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В индийской столице Нью-Дели по меньшей мере 17 человек погибли при пожаре на фабрике фейерверков.

Об этом сообщает Indian Express со ссылкой на представителя пожарной службы.

Уточняется, что ещё один человек пострадал.

По данным издания, огонь также перекинулся на соседние здания.

Причина пожара пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в офисном центре Kamala Mills в Мумбае погибли 14 человек, около десяти получили травмы. 

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