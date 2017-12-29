В результате пожара в офисном центре в Индии погибли 14 человек

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В результате пожара в офисном центре Kamala Mills в Мумбаи погибли 14 человек, около десяти получили травмы. Об этом сообщает NDTV.

Отмечается, что в здании находятся несколько офисов и ресторанов.

Все пострадавшие в результате пожара были госпитализированы. В больнице подтвердили смерть 14 человек.

Предположительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. По факту произошедшего ведётся расследование.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в торговом центре на Филиппинах.

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