Почти 40 венесуэльцев пострадали в результате ДТП по пути в Колумбию
По меньшей мере 38 венесуэльцев пострадали в результате аварии, в которую попал автобус, следовавший в Колумбию.
Об этом сообщает El Nacional.
Уточняется, что ДТП произошло на трассе Кукута — Богота.
Среди пострадавших много детей.
К настоящему моменту причину аварии установить не удалось.
Ранее в Венесуэле в ДТП с участием автобуса погибли семь человек.
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