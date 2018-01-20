Почти 40 венесуэльцев пострадали в результате ДТП по пути в Колумбию

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По меньшей мере 38 венесуэльцев пострадали в результате аварии, в которую попал автобус, следовавший в Колумбию.

Об этом сообщает El Nacional.

Уточняется, что ДТП произошло на трассе Кукута — Богота.

Среди пострадавших много детей.

К настоящему моменту причину аварии установить не удалось.

Ранее в Венесуэле в ДТП с участием автобуса погибли семь человек.

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