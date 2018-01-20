Минобороны: попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи

Минобороны России заявило, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химического оружия опираются на слухи из социальных сетей и свидетельства боевиков, но при этом не подтверждены фактами.

«Все продолжающиеся попытки США обвинить сирийские власти в использовании отравляющих веществ в ходе боевых действий против так называемой оппозиции опираются исключительно на слухи соцсетей, свидетельства боевиков и ни разу не были подтверждены фактами», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что «это в полной мере относится и к поддержанным США результатам так называемого дистанционного расследования событий в сирийском Хан-Шейхуне, выводы которого сделаны на основе данных соцсетей и взаимопротиворечащих «свидетельств» из сомнительных источников» в нарушение элементарных законов физики.

Накануне Министерство иностранных дел России заявило, что оценки США российской позиции по применению химического оружия в Сирии не соответствуют действительности и искажают подходы России.