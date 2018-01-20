СМИ: В Британии полиция сняла с рейса пьяного пилота пассажирского самолёта перед взлётом

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Сотрудники британской полиции задержали пьяного пилота пассажирского самолёта за несколько минут до взлёта, пишет Daily Mail со ссылкой на полицию.

По данным издания, запах алкоголя в кабине самолёта почувствовали члены экипажа, которые позднее сообщили о своих подозрениях полиции.

Отмечается, что в момент подготовки к взлёту в самолёте находились около 300 человек, они должны были вылететь на Маврикий в 20:20 по местному времени, однако в результате инцидента самолёт взлетел лишь более чем через два часа.

Ранее самолёт компании Ryanair совершил вынужденную посадку в Испании из-за двух пьяных авиадебоширов.

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