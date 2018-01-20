СМИ: В Британии полиция сняла с рейса пьяного пилота пассажирского самолёта перед взлётом

Сотрудники британской полиции задержали пьяного пилота пассажирского самолёта за несколько минут до взлёта, пишет Daily Mail со ссылкой на полицию.

По данным издания, запах алкоголя в кабине самолёта почувствовали члены экипажа, которые позднее сообщили о своих подозрениях полиции.

Отмечается, что в момент подготовки к взлёту в самолёте находились около 300 человек, они должны были вылететь на Маврикий в 20:20 по местному времени, однако в результате инцидента самолёт взлетел лишь более чем через два часа.

Ранее самолёт компании Ryanair совершил вынужденную посадку в Испании из-за двух пьяных авиадебоширов.