Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Испании из-за двух пьяных дебоширов

Самолёт компании Ryanair совершил вынужденную посадку в Испании из-за двух пьяных авиадебоширов, сообщает El Pais.

Отмечается, что самолёт следовал рейсом из Дублина в Аликанте, однако приземлился в Сантандере после того, как два «конфликтных» пассажира в состоянии алкогольного опьянения начали проявлять «агрессивное поведение».

По данным газеты, оба дебошира были выведены из салона «под аплодисменты пассажиров».

Ранее в США самолёт авиакомпании Delta Air Lines вернулся в аэропорт Детройта из-за обнаружения птицы в кабине пилота.