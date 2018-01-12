Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Испании из-за двух пьяных дебоширов

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Самолёт компании Ryanair совершил вынужденную посадку в Испании из-за двух пьяных авиадебоширов, сообщает El Pais.

Отмечается, что самолёт следовал рейсом из Дублина в Аликанте, однако приземлился в Сантандере после того, как два «конфликтных» пассажира в состоянии алкогольного опьянения начали проявлять «агрессивное поведение».

По данным газеты, оба дебошира были выведены из салона «под аплодисменты пассажиров».

Ранее в США самолёт авиакомпании Delta Air Lines вернулся в аэропорт Детройта из-за обнаружения птицы в кабине пилота.

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