В США самолёт вернулся в аэропорт из-за птицы на борту
В США самолёт авиакомпании Delta Air Lines вернулся обратно в аэропорт Детройта из-за птицы в кабине пилота.
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что самолёт уже вылетел из Детройта в Атланту, когда экипаж обнаружил в кабине маленькую птицу. Вероятно, животное проникло внутрь во время посадки пассажиров на борт.
Капитан авиалайнера решил вернуться обратно, чтобы «избежать потенциального отвлечения» во время полёта.
Самолёт вернулся в аэропорт без инцидентов и экипаж выпустил птицу.
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