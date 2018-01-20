Эксперт о приостановке работы федеральных ведомств США: демократы используют это как рычаг давления
«Республиканцы не могут многие вещи предпринять без демократов, хотя являются большинством в конгрессе. И демократы используют это как рычаг давления... Понятно, что они не просто желают поторговаться, но и в некой степени ударить по республиканцам. Объективно говоря, лишь Республиканская партия мешает им и неким другим силам, в частности неоконсерваторам, объединиться и убрать Трампа. Поэтому демократы сейчас другими способами пытаются поднажать», — сказал он.
Блохин также добавил, что в любом случае решение по федеральному бюджету будет принято, поскольку президент США Дональд Трамп уже демонстрировал свою способность договариваться с демократами. В этой связи, добавил политолог, не стоит ожидать каких-то серьёзных изменений во внутренней ситуации в стране.
«Вряд ли это приведёт к какому-то конституционному и институциональному кризису. Это обычная внутриполитическая борьба между двумя партиями… Вся Америка основана на бизнесе, ведении и заключении сделок», — отметил эксперт.
Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон по федеральному бюджету.