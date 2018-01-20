Эксперт о приостановке работы федеральных ведомств США: демократы используют это как рычаг давления

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в разговоре с RT выразил мнение, что демократы не позволили Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете по политическим мотивам.

«Республиканцы не могут многие вещи предпринять без демократов, хотя являются большинством в конгрессе. И демократы используют это как рычаг давления... Понятно, что они не просто желают поторговаться, но и в некой степени ударить по республиканцам. Объективно говоря, лишь Республиканская партия мешает им и неким другим силам, в частности неоконсерваторам, объединиться и убрать Трампа. Поэтому демократы сейчас другими способами пытаются поднажать», — сказал он.

Блохин также добавил, что в любом случае решение по федеральному бюджету будет принято, поскольку президент США Дональд Трамп уже демонстрировал свою способность договариваться с демократами. В этой связи, добавил политолог, не стоит ожидать каких-то серьёзных изменений во внутренней ситуации в стране.

«Вряд ли это приведёт к какому-то конституционному и институциональному кризису. Это обычная внутриполитическая борьба между двумя партиями… Вся Америка основана на бизнесе, ведении и заключении сделок», — отметил эксперт.

Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон по федеральному бюджету.