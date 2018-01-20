СМИ: Япония с конца января начнёт размещать истребители F-35 на острове Хонсю

Япония начнёт с конца января размещать боевые самолёты пятого поколения F-35 на военной базе Мисава, расположенной на севере острова Хонсю. Об этом сообщает телеканал NHK.

Как уточняется, на острове будут находиться 10 таких самолётов. В конце декабря СМИ писали, что Министерство обороны Японии рассматривает вариант покупки американских истребителей F-35A у США. Как сообщалось, правительство согласилось приобрести 42 истребителя F-35 после визита в страну президента США Дональда Трампа.