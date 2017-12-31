СМИ: Япония может дополнительно закупить ещё несколько десятков F-35A у США

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Министерство обороны Японии рассматривает вариант покупки американских истребителей F-35A у США.

Об этом сообщает The Mainichi.

Ранее правительство согласилось приобрести 42 истребителя F-35 после визита в страну президента США Дональда Трампа.

Издание отмечает, что планы по закупке столь большого количества вооружения у американской стороны частично направлены на предотвращение давления со стороны Вашингтона, которое связано с торговым балансом между Японией и США. О его дефиците Трамп регулярно вспоминает в укор японской стороне.

Ранее американский лидер заявил, что Япония сможет сбивать северокорейские ракеты, если приобретёт новое вооружение у США.

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