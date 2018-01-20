Россия поставила на Кубу более 300 автомобилей для усиления службы такси

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Россия поставила на Кубу 344 автомобиля для усиления службы такси. Об этом сообщила представитель посольства России в Гаване Татьяна Тарасова.

«Из них 320 автомобилей модели Vesta и 24 автомобиля модели Largus», — приводит её слова РИА Новости.

Тарасова уточнила, что кубинские власти планируют использовать автомобили для улучшения службы такси.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что две модели Lada попали в список самых продаваемых автомобилей в Европе.

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