Россия поставила на Кубу более 300 автомобилей для усиления службы такси

Россия поставила на Кубу 344 автомобиля для усиления службы такси. Об этом сообщила представитель посольства России в Гаване Татьяна Тарасова.

«Из них 320 автомобилей модели Vesta и 24 автомобиля модели Largus», — приводит её слова РИА Новости. Тарасова уточнила, что кубинские власти планируют использовать автомобили для улучшения службы такси. Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что две модели Lada попали в список самых продаваемых автомобилей в Европе.