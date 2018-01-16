Экспорт автомобилей УАЗ вырос на 47% в 2017 году

Экспорт машин производства Ульяновского автомобильного завода вырос на 47% в 2017 году, сообщает «ПолитЭксперт». На зарубежные рынки было поставлено 5,1 тыс. машин, что больше, чем в 2016-м.

Если говорить о дальнем зарубежье, то в страны Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной и Центральной Америки экспортировали более 1,1 тыс. авто. Лидерами закупок оказались Монголия, Китай и Эквадор.

В общей сложности за прошлый год УАЗ выдал продукцию в 41 страну. На экспорт компания производит весь модельный ряд с бензиновыми и дизельными двигателями ЗМЗ: «Карго», «Патриот», «Пикап», «Хантер».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что две модели Lada попали в список самых продаваемых автомобилей в Европе.