Госдеп одобрил планы по поставкам Бельгии 34 самолётов F-35

Госдеп США принял решение одобрить возможную поставку Бельгии 34 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму $6,53 млрд. Об этом сообщает агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Отмечается, что соответствующее уведомление было направлено в конгресс США, который примет решение об одобрении или расторжении сделки по поставке.

В заявлении Госдепа отмечается, что поставка самолётов может «способствовать повышению безопасности союзника».

В сентябре Государственный департамент США дал своё одобрение сделке по продаже истребителей F/A-18 Super Hornet Канаде на сумму более $5 млрд.