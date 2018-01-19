Захарова заявила о желании объяснить закон о СМИ-иноагентах комитету защиты журналистов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что надеется провести в США встречу с представителями неправительственной организации Комитет защиты журналистов.

Об этом Захарова сказала в ходе видеовключения в программу «60 минут» из Нью-Йорка. Она также напомнила, что закон стал вынужденным ответом на репрессивные меры в отношении российских СМИ.

«Мы написали не одно письмо, мы пытались дозвониться, и вот только сегодня нам ответили люди из этой организации, которые сказали, что, дословно цитирую, так дела не делаются и невозможно вот так вот взять и приехать в Комитет по защите журналистов», — цитирует РИА Новости Захарову.

По её словам, такая встреча необходима для того, чтобы объяснить им российский закон о СМИ-иноагентах, который в организации призывают не принимать.

«Я не теряю надежды дать объяснение и объясниться перед этой структурой, рассказать о том, что делается в России, о том, как мы живём, о том, как у нас регулируются вопросы, связанные с информацией, почему были приняты ответные меры, что это не наш выбор», — добавила Захарова.

В конце ноября Совет Федерации одобрил закон, согласно которому СМИ с иностранным финансированием могут быть признаны в России иноагентами.

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