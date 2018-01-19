СМИ: Самолёт норвежской авиакомпании совершил рекордно быстрый трансатлантический перелёт
Как отмечается, Boeing 787-9 Dreamliner с 284 пассажирами на борту, следовавший из Нью-Йорка в Лондон, преодолел 3500 миль (около 5632,7 километров) за пять часов 13 минут.
Самолёт норвежского авиаперевозчика побил рекорд, поставленный бортом British Airlines в 2015 году. Тогда перелёт из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в лондонский Хитроу занял пять часов 16 минут.
Ранее сообщалось, что в одном из самых загруженных аэропортов США отменены все рейсы из-за отключения электричества.