СМИ: Самолёт норвежской авиакомпании совершил рекордно быстрый трансатлантический перелёт

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Лайнер норвежской бюджетной авиакомпании Norwegian совершил рекордно быстрый трансатлантический перелёт среди несверхзвуковых пассажирских самолётов. Об этом сообщает The Times.

Как отмечается, Boeing 787-9 Dreamliner с 284 пассажирами на борту, следовавший из Нью-Йорка в Лондон, преодолел 3500 миль (около 5632,7 километров) за пять часов 13 минут.

Самолёт норвежского авиаперевозчика побил рекорд, поставленный бортом British Airlines в 2015 году. Тогда перелёт из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в лондонский Хитроу занял пять часов 16 минут.

Ранее сообщалось, что в одном из самых загруженных аэропортов США отменены все рейсы из-за отключения электричества.

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