СМИ: Самолёт норвежской авиакомпании совершил рекордно быстрый трансатлантический перелёт

Лайнер норвежской бюджетной авиакомпании Norwegian совершил рекордно быстрый трансатлантический перелёт среди несверхзвуковых пассажирских самолётов. Об этом сообщает The Times.

Как отмечается, Boeing 787-9 Dreamliner с 284 пассажирами на борту, следовавший из Нью-Йорка в Лондон, преодолел 3500 миль (около 5632,7 километров) за пять часов 13 минут.

Самолёт норвежского авиаперевозчика побил рекорд, поставленный бортом British Airlines в 2015 году. Тогда перелёт из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в лондонский Хитроу занял пять часов 16 минут.

Ранее сообщалось, что в одном из самых загруженных аэропортов США отменены все рейсы из-за отключения электричества.