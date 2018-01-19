Ущерб от урагана «Фредерике» в Германии оценили в €500 млн

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Ущерб от урагана «Фредерике» в Германии оценён в €500 млн. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на Объединённый союз германских страховщиков.

По данным страховщиков, ураган стал одним из самых сильных за последние несколько лет. 

Последствия стихии стали причиной затруднения движения поездов, автомобильного и воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего погибли 10 человек.

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