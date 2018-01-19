Шесть человек погибли в результате обрушившегося на Европу урагана
По меньшей мере шесть человек погибли в результате обрушившегося на Европу урагана «Фредерике».
Об этом сообщает Tagesspiegel.
Отмечается, что удар стихии в Германии привёл к тому, что власти существенно ограничили железнодорожные и воздушные перевозки.
Издание уточняет, что в некоторых федеральных округах были отменены занятия в школах.
Ранее сообщалось, что ураган «Фредерике» обрушился на Германию.
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