По меньшей мере шесть человек погибли в результате обрушившегося на Европу урагана «Фредерике».

Об этом сообщает Tagesspiegel.

Отмечается, что удар стихии в Германии привёл к тому, что власти существенно ограничили железнодорожные и воздушные перевозки.

Издание уточняет, что в некоторых федеральных округах были отменены занятия в школах.

Ранее сообщалось, что ураган «Фредерике» обрушился на Германию.