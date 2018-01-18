На Германию обрушился ураган «Фредерике»

Короткая ссылка
В результате обрушившегося на Германию урагана «Фредерике» погиб один человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, отмечается, что ещё четыре человека получили серьёзные травмы, попав под поваленные штормом деревья.

В компании Deutsche Bahn заявили о прекращении железнодорожного сообщения по всей стране из-за разгула стихии.

Также в аэропорту Кёльн/Бонн были временно отменены все рейсы.

Ранее Королевский метеорологический институт Нидерландов объявил «красный» уровень опасности в связи с ураганным ветром.

По последним данным, по меньшей мере три человека погибли из-за обрушившегося на Нидерланды урагана.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119