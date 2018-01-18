Три человека погибли из-за урагана в Нидерландах

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По меньшей мере три человека погибли в результате обрушившегося на Нидерланды урагана, сообщает De Telegraaf.

По информации издания, все погибшие — из провинции Оверэйссел на востоке страны.

Ранее Королевский метеорологический института Нидерландов объявил «красный» уровень опасности в связи с ураганным ветром.

По его данным, в некоторых зонах скорость ветра достигает 110—130 км/ч, местами — до 140 км/ч.

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