Три человека погибли из-за урагана в Нидерландах
По меньшей мере три человека погибли в результате обрушившегося на Нидерланды урагана, сообщает De Telegraaf.
По информации издания, все погибшие — из провинции Оверэйссел на востоке страны.
Ранее Королевский метеорологический института Нидерландов объявил «красный» уровень опасности в связи с ураганным ветром.
По его данным, в некоторых зонах скорость ветра достигает 110—130 км/ч, местами — до 140 км/ч.
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