Песков рассказал об ощущении «дефицита воли» у США к сотрудничеству

Россия готова к сотрудничеству с США, однако ощущает дефицит воли к такому взаимодействию с американской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В Москве ищут сотрудничества с США в решении всех региональных и международных проблем. Но, к сожалению, дефицит воли к этому сотрудничеству мы по-прежнему ощущаем именно у наших американских коллег, в связи с чем мы выражаем наше сожаление», — сказал он.

По словам Пескова, Россия была и остаётся привержена, и будет сохранять приверженность «своим обязательствам по всем международным соглашениям».

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, который считает, что Россия якобы не сотрудничает по вопросу урегулирования ситуации с КНДР.

Ранее Трамп заявил, что Россия «совсем не помогает» в разрешении северокорейского кризиса.