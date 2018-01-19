Песков рассказал об ощущении «дефицита воли» у США к сотрудничеству
«В Москве ищут сотрудничества с США в решении всех региональных и международных проблем. Но, к сожалению, дефицит воли к этому сотрудничеству мы по-прежнему ощущаем именно у наших американских коллег, в связи с чем мы выражаем наше сожаление», — сказал он.
По словам Пескова, Россия была и остаётся привержена, и будет сохранять приверженность «своим обязательствам по всем международным соглашениям».
Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, который считает, что Россия якобы не сотрудничает по вопросу урегулирования ситуации с КНДР.
Ранее Трамп заявил, что Россия «совсем не помогает» в разрешении северокорейского кризиса.