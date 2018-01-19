Лидер оппозиции Зимбабве погиб в результате крушения вертолёта в США

Лидер оппозиции Зимбабве Рой Беннетт погиб в результате крушения вертолёта в горном районе американского штата Нью-Мексико.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что в авиакатстрофе всего погибли пять человек, включая политика, а ещё один получил серьёзные травмы.

По данным телекомпании, погибших перевозил частный вертолёт Huey UH-1.

В настоящий момент неизвестно, что именно послужило причиной катастрофы.

Ранее стало известно, что по меньшей мере десять человек погибли в результате крушения военного вертолёта Ми-17 в Колумбии.