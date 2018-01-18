МИД России прокомментировал публикацию американских СМИ о счетах сотрудников посольства

В МИД России прокомментировали опубликованные американским изданием BuzzFeed сведения о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников российского посольства.

«Многие приведённые сведения сознательно сфальсифицированы и опять, как было в ноябре 2017 года, злонамеренно интерпретированы в стремлении вписать их в логику кампании в США по обвинению России во «вмешательстве в американские выборы», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

При этом в МИД подчеркнули, что в случае со счетами это уже не просто вопрос фейковых новостей, а настоящее преступление, в том числе заключающееся в нарушении тайны банковской информации и разглашении персональных данных.

В МИД России также призвали власти США наказать виновных в распространении данной информации.

«В очередной раз приходится констатировать, что Вашингтон не обеспечивает надлежащие условия для функционирования дипломатических учреждений России... Налицо злостное систематическое несоблюдение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — отмечается в комментарии.

17 января в BuzzFeed опубликовали материал с якобы конфиденциальными сведениями о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников российского посольства.

При этом в издании признались, что при попытке запросить комментарии от российских дипломатов сотрудники указанного ресурса использовали контактную информацию из их банковских анкет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о телефонном звонке с украинского мобильного номера от сотрудницы BuzzFeed с просьбой связать её с российским дипломатом Михаилом Калугиным.