Захарову в Нью-Йорке назвали олицетворением Манхэттена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook рассказала, как во время визита в Нью-Йорк её приняли за коренную обитательницу Манхэттена.

Захарова сообщила, что она ожидала коллегу в лобби нью-йоркского отеля, когда к ней подошла «высокая американка почтенных лет» и назвала её настоящей обитательницей Манхэттена.

«Я счастлива, что сегодня в центре Нью-Йорка я увидела то, что давно искала — настоящего его обитателя. Так выглядит человек, который олицетворяет Манхэттен! И я вас нашла», — приводит Захарова слова американки.

Также она похвалила туфли представителя МИД и сообщила, что её внучка «была бы счастлива увидеть настоящую обитательницу Манхэттена».

«I hate to ruin your dream, but I am Russian (Мне жаль разрушать вашу мечту, но я русская)», — сказала Захарова.

Американку удивил ответ дипломата, и она спросила, как это возможно.

«Не знаю. Может, я просто люблю этот город, а он отвечает мне взаимностью», — ответила Захарова.

Официальный представитель МИД добавила: «Боюсь, моя незнакомка теперь будет думать, что мы не только Трампа «выбрали», но всё намного хуже — мы стали ими».

