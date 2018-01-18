В КПРФ прокомментировали сравнение Трампа со Сталиным

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Не стоит утраивать дискуссию по поводу сравнения президента США Дональда Трампа с советским вождём Иосифом Сталиным, сделанного американским сенатором. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

«Если бы в США выпустили научный труд, в котором Трамп сравнивался со Сталиным, мы бы посмеялись, но был бы хотя бы предмет для обсуждения. А дискутировать вокруг этой реплики смысла мало. Мы же все понимаем, что имел в виду Трамп», — цитирует Мельникова РИА Новости.

Американский сенатор-республиканец Джефф Флейк сравнил Трампа со Сталиным из-за использования президентом США термина «враг народа» в отношении американских СМИ.

В ночь на 18 января Трамп представил список «самых бесчестных и коррумпированных СМИ года».

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