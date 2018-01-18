В Совфеде ответили на обвинения Трампа в адрес России по вопросу КНДР

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал RT слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Россия «совсем не помогает» в разрешении северокорейского кризиса.

«Во-первых, Россия помогает в разрешении вопроса. Во-вторых, две Кореи проводят, на мой взгляд, очень продуктивные и серьёзные консультации. В-третьих, консультации идут интенсивно — это может дать очень серьёзный результат по стабилизации этой обстановки. Надеяться нужно на самих себя, сейчас идёт конструктивный разговор. Япония, Китай, Россия поддерживают и способствуют тому, чтобы этот разговор состоялся», — отметил Клинцевич.

При этом он подчеркнул, что США не участвуют в данном процессе и занимаются провокациями.

«США не только не участвуют в этом процессе, но и мешает, и занимается провокациями. Ничего не остается, как в очередной раз обвинить Россию, пока что русофобия — очень востребованная валюта, и её будут эксплуатировать до конца. Президент Трамп — не исключение», — отметил Клинцевич.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «совсем не помогает» в разрешении северокорейского кризиса. По его словам, президент России Владимир Путин «может сделать многое» в урегулировании кризиса, однако отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на низком уровне.