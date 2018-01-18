Глава аппарата Белого подтвердил наличие каналов общения между США и КНДР

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Глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, у США есть возможности для общения с Северной Кореей.

Об этом он заявил Fox News.

«Существуют открытые каналы коммуникации», — сказал Келли, отказавшись комментировать подробности.

Ранее в Белом доме заявили, что американский лидер Дональд Трамп не собирается «трусить и быть слабым» перед угрозой, которую представляет глава КНДР Ким Чен Ын.

Военный эксперт Борис Подопригора в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» выделил несколько ключевых факторов возможного военного конфликта между США и КНДР.

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