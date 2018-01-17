Симоньян пожелала Европарламенту «гуд лак» в запуске Europe Today

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала предложение одного из членов Европарламента создать телеканал Europe Today для противодействия влиянию RT.

«Гуд лак в запуске Europe Today. Обратитесь к коллегам из Ukraine Today за дельным советом — они закрылись через два года», — отметила она.

Ранее член Европарламента в ходе заседания по вопросу «российской пропаганды» предложил создать телеканал Europe Today.

По его словам, RT стремится влиять на общественное мнение в Европе и во всём мире, а Евросоюз в ответ на это должен оказывать воздействие на общественное мнение в России.

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