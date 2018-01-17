Трамп продлил санкции против подрывающих мир на Ближнем Востоке «иностранных террористов»
Американский лидер Дональд Трамп продлил на один год санкционный режим в отношении иностранных террористов, подрывающих мирный процесс на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
«Я продлеваю сроком на один год режим чрезвычайной ситуации в отношении иностранных террористов, подрывающих мирный процесс на Ближнем Востоке», — цитирует Трампа пресс-служба.
Кроме того, глава государства отметил, что действия террористов на Ближнем Востоке представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.
Ранее Трамп призвал союзников США внести «Хезболлу» в список террористических организаций.
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