Трамп продлил санкции против подрывающих мир на Ближнем Востоке «иностранных террористов»

Американский лидер Дональд Трамп продлил на один год санкционный режим в отношении иностранных террористов, подрывающих мирный процесс на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.