Трамп призвал союзников США признать «Хезболлу» террористической организацией

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Американский президент Дональд Трамп призвал союзников США внести «Хезболлу» в список террористических организаций.

«Они (союзники. — RT) должны признать «Хезболлу» в целом террористической группировкой», — отмечается в распространённом заявлении Трампа.

Кроме того, глава Белого дома призвал союзников «прекратить финансирование Корпуса стражей исламской революции и их военизированных сторонников».

Ранее палата представителей США одобрила новые санкции против «Хезболлы».

Кроме того, Государственный департамент США заявил о необходимости сотрудничества в борьбе против ливанского движения.

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