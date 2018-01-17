СМИ: Жители Афганистана наградили Трампа золотой медалью «За храбрость»

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Жители Афганистана наградили американского лидера Дональда Трампа золотой медалью «За храбрость» за его позицию в отношении Пакистана. Об этом сообщает Washington Examiner.

По информации издания, жители афганской провинции Логар собрали $645, чтобы оплатить изготовление золотой медали, которая была сделана вручную.

Отмечается, что на ней выгравирована надпись: «За храбрость, от афганского народа Дональду Трампу, президенту Соединённых Штатов Америки».

4 января стало известно, что США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности.

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