В МИД России назвали неприемлемым возможное введение односторонних санкций против КНДР

Короткая ссылка
Мероприятия, подобные встрече в Ванкувере по КНДР, не способствуют нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова, а напротив, её усугубляют. Об этом говорится в комментарии МИД России.

«Абсолютно неприемлемо и контрпродуктивно выглядит «решение» участников встречи «поразмыслить над введением односторонних санкций и других дипломатических мер, которые выходят за пределы требований, закреплённых в резолюциях Совета Безопасности ООН», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что эта грубая попытка группы государств, встреча которых не имела мандата ООН, подорвать значимость решений Совбеза демонстрирует их полное неуважение к этому важнейшему международному институту. 

Кроме того, в МИД сообщили, что с недоумением восприняли упоминание в итоговом документе России и Китая, учитывая то, что на саму встречу представители стран приглашены не были.

Ранее в Ванкувере завершилась состоявшаяся по инициативе США и Канады встреча на уровне министров иностранных дел по КНДР.

По её итогам госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил об отсутствии доверия к Северной Корее со стороны партнёров.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119