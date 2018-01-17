В МИД России назвали неприемлемым возможное введение односторонних санкций против КНДР

Мероприятия, подобные встрече в Ванкувере по КНДР, не способствуют нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова, а напротив, её усугубляют. Об этом говорится в комментарии МИД России.

«Абсолютно неприемлемо и контрпродуктивно выглядит «решение» участников встречи «поразмыслить над введением односторонних санкций и других дипломатических мер, которые выходят за пределы требований, закреплённых в резолюциях Совета Безопасности ООН», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что эта грубая попытка группы государств, встреча которых не имела мандата ООН, подорвать значимость решений Совбеза демонстрирует их полное неуважение к этому важнейшему международному институту.

Кроме того, в МИД сообщили, что с недоумением восприняли упоминание в итоговом документе России и Китая, учитывая то, что на саму встречу представители стран приглашены не были.

Ранее в Ванкувере завершилась состоявшаяся по инициативе США и Канады встреча на уровне министров иностранных дел по КНДР.

По её итогам госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил об отсутствии доверия к Северной Корее со стороны партнёров.