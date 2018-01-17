Три человека погибли при крушении военно-транспортного самолёта в Турции
В турецкой провинции Испарта разбился военно-транспортный самолёт. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Генштаб ВС Турции.
Как отмечается, экипаж состоял из трёх человек, все они погибли.
По данным агентства, самолёт, вылетевший с аэродрома в провинции Эскишехир, совершал учебный полёт.
Ранее сообщалось, что в турецком Трабзоне пассажирский самолёт авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва.
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