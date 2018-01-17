Три человека погибли при крушении военно-транспортного самолёта в Турции

Короткая ссылка
В турецкой провинции Испарта разбился военно-транспортный самолёт. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Как отмечается, экипаж состоял из трёх человек, все они погибли.

По данным агентства, самолёт, вылетевший с аэродрома в провинции Эскишехир, совершал учебный полёт.

Ранее сообщалось, что в турецком Трабзоне пассажирский самолёт авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119