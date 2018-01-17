Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку Конгресса сирийского национального диалога

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Министры обсудили ход подготовки Конгресса сирийского национального диалога как этапного события на путях сирийского политического урегулирования в рамках переговоров под эгидой ООН на основе резолюции 2254 Совета Безопасности», — говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Отмечается, что министры обсудили вопросы, касающиеся облегчения гуманитарных проблем гражданского населения Сирии, а также соблюдения режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации.

Ранее президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы урегулирования ситуации в Сирии.

16 января ФАН со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что в четырёх зонах деэскалации в Сирии зафиксировано 16 нарушений перемирия за сутки.