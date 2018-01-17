За сутки в свои дома в Сирии вернулись более 1,3 тысячи беженцев

За сутки в свои дома в Сирии смогли вернуться более 1,3 тыс. беженцев, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень российского Центра примирения сторон в САР.

«В том числе в провинции Дамаск — 1112, в провинции Дейр-эз-Зор — 122, в провинции Хомс — 31, в провинции Хама — 29, в провинции Алеппо — 27 человек», — рассказали в центре.

С 13 по 15 января в освобождённые от боевиков поселения Байт-Джинн и Мазраат-Байт-Джинн в Дамаске вернулись 536 семей. Сирийские власти начали оценивать ущерб и определять объём работ, необходимых для восстановления инфраструктуры в данных населённых пунктах.

Представители центра совместно с органами власти сирийских провинций продолжают оказывать помощь населению в особо пострадавших районах.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.