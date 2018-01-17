При обрушении зданий в Антверпене погибли два человека
В результате обрушения зданий в бельгийском Антверпене погибли два человека. Об этом сообщает Gazet van Antwerpen со ссылкой на прокуратуру.
Как отмечается, погибшими являются 26-летний беженец из Афганистана и 36-летний бельгиец.
«26-летний мужчина ходатайствовал о предоставлении убежища в нашей стране», — отметил прокурор.
В настоящий момент на месте ЧП происходит демонтаж обрушившихся зданий.
Ранее сообщалось, что в бельгийском Антверпене произошло обрушение нескольких зданий из-за взрыва. Пострадали 14 человек.
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