При обрушении зданий в Антверпене погибли два человека

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В результате обрушения зданий в бельгийском Антверпене погибли два человека. Об этом сообщает Gazet van Antwerpen со ссылкой на прокуратуру.

Как отмечается, погибшими являются 26-летний беженец из Афганистана и 36-летний бельгиец.

«26-летний мужчина ходатайствовал о предоставлении убежища в нашей стране», — отметил прокурор.

В настоящий момент на месте ЧП происходит демонтаж обрушившихся зданий.

Ранее сообщалось, что в бельгийском Антверпене произошло обрушение нескольких зданий из-за взрыва. Пострадали 14 человек.

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