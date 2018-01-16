Полиция Бельгии сообщила о нескольких пострадавших в результате взрыва в Антверпене

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Несколько человек получили ранения в результате взрыва, вызвавшего повреждения трёх зданий в бельгийском Антверпене.

«В результате взрыва, вызвавшего повреждения трёх домов, ранения получили несколько человек», — говорится в сообщении полиции.

Там также отметили, что произошедшее не является терактом.

В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия.

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