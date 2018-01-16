Полиция Бельгии сообщила о нескольких пострадавших в результате взрыва в Антверпене
Несколько человек получили ранения в результате взрыва, вызвавшего повреждения трёх зданий в бельгийском Антверпене.
Bij de explosie aan de #Paardenmarkt zijn wellicht drie woningen betrokken, sprake van meerdere slachtoffers. Over aantal en ernst later meer.— Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 15 января 2018 г.
«В результате взрыва, вызвавшего повреждения трёх домов, ранения получили несколько человек», — говорится в сообщении полиции.
Там также отметили, что произошедшее не является терактом.
В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия.
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