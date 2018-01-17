Глава МИД Узбекистана обсудил с советником Трампа ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе встречи с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером в Вашингтоне обсудил перспективы двусторонних отношений, а также ситуацию в Афганистане.

«Обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, отдельные международные и региональные проблемы, в том числе развитие ситуации в Афганистане, вопросы взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности», — говорится в сообщении дипведомства Узбекистана.

Ранее постпред России при ООН оценил перспективы сотрудничества с США по Афганистану.