Глава МИД Узбекистана обсудил с советником Трампа ситуацию в Афганистане

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе встречи с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером в Вашингтоне обсудил перспективы двусторонних отношений, а также ситуацию в Афганистане.

«Обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, отдельные международные и региональные проблемы, в том числе развитие ситуации в Афганистане, вопросы взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности», — говорится в сообщении дипведомства Узбекистана.

Ранее постпред России при ООН оценил перспективы сотрудничества с США по Афганистану.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119