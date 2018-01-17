В МИД Китая заявили о моменте истины в проверке искренности сторон конфликта вокруг КНДР
«Сейчас настал момент проверки искренности всех сторон... Международное сообщество должно присмотреться к тому, кто на самом деле способствует урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, а кто подрывает и вновь нагнетает ситуацию», — заявил Ван И.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединённые Штаты уверены в том, что останутся едины с Китаем и Россией в вопросе разрешения конфликта на Корейском полуострове, несмотря на попытки КНДР посеять раздор между странами.
Также председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости создания условий для возобновления переговоров по Корейскому полуострову всеми заинтересованными сторонами.