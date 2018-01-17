Тиллерсон уверен в сохранности единства между США и Россией по вопросу КНДР

Соединённые Штаты уверены в том, что останутся едины с Китаем и Россией в вопросе разрешения конфликта на Корейском полуострове, несмотря на попытки КНДР посеять раздор между странами, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы не примем КНДР как ядерную державу... Все мы разделяем общую цель — окончательную денуклеаризацию Корейского полуострова. Наше единство и цели с другими странами региона, а особенно с Китаем и Россией, останутся неизменными, несмотря на постоянные попытки Северной Кореи разделить нас», — заявил Тиллерсон.

Ранее Тиллерсон заявил, что КНДР рискует спровоцировать военный вариант разрешения конфликта, если не встанет на путь переговоров.