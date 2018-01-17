Комитет защиты журналистов призвал Россию отказаться от закона о СМИ-иноагентах

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Международный комитет по защите журналистов (CPJ) призвал российские власти отказаться от закона о СМИ-иноагентах, который недавно был принят Госдумой в первом чтении.

«Мы призываем российские власти отказаться от предложенного закона о СМИ-иноагентах и прекратить систематическое воспрепятствование свободному распространению информации», — заявил заместитель исполнительного директора комитета Роберт Махоуни.

12 января Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает регулирование СМИ-иноагентов в России.

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