Власти Венесуэлы заявили о смерти атаковавшего на вертолёте здание МВД пилота

Правительство Венесуэлы заявило, что пилот Оскар Перес, который управлял вертолётом, атаковавшим здания МВД и Верховного суда в Каракасе, был убит.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на власти страны.

«Правительство Венесуэлы заявило, что мятежный пилот был убит во время полицейской операции», — пишет агентство.

#BREAKING Venezuela government says rebel pilot killed during police operation — AFP news agency (@AFP) 16 января 2018 г.

Ранее Перес выложил в Instagram видео, где слышна стрельба.

В ночь на 28 июня 2017 года группа силовиков, возглавляемая Оскаром Пересом, объявила о восстании против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое завершилось неудачей. Власти попросили Интерпол оказать содействие в поисках мятежника, а также внесли его в список самых разыскиваемых лиц в стране.