В Минобрнауки прокомментировали возможное увольнение в Польше выпускников российского вуза

В Минобрнауки России возмущены сообщениями о возможном увольнении из Министерства иностранных дел Польши выпускников МГИМО.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя министра образования России Павла Зеньковича.

«Честно говоря, это уже ни в какие ворота», — сказал он, отметив, что сам является выпускником МГИМО.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава МИД Польши Яцек Чапутович намерен провести в ведомстве кадровые перестановки.

По некоторым данным, большинство дипломатов, которых собираются уволить, являются выпускниками МГИМО.