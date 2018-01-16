В Минобрнауки прокомментировали возможное увольнение в Польше выпускников российского вуза

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В Минобрнауки России возмущены сообщениями о возможном увольнении из Министерства иностранных дел Польши выпускников МГИМО.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя министра образования России Павла Зеньковича.

«Честно говоря, это уже ни в какие ворота», — сказал он, отметив, что сам является выпускником МГИМО.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава МИД Польши Яцек Чапутович намерен провести в ведомстве кадровые перестановки.

По некоторым данным, большинство дипломатов, которых собираются уволить, являются выпускниками МГИМО. 

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