В Минобрнауки прокомментировали возможное увольнение в Польше выпускников российского вуза
В Минобрнауки России возмущены сообщениями о возможном увольнении из Министерства иностранных дел Польши выпускников МГИМО.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя министра образования России Павла Зеньковича.
«Честно говоря, это уже ни в какие ворота», — сказал он, отметив, что сам является выпускником МГИМО.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава МИД Польши Яцек Чапутович намерен провести в ведомстве кадровые перестановки.
По некоторым данным, большинство дипломатов, которых собираются уволить, являются выпускниками МГИМО.
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