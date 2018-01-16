В КНДР назвали твит Трампа про ядерную кнопку «припадком сумасшедшего»

В Северной Корее назвали твит американского лидера Дональда Трампа, в котором тот заявил, что у него «есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее», чем у главы КНДР Ким Чен Ына, «припадком сумасшедшего».

Как сообщает ABC News, заявление Северной Кореи было опубликовано в официальной государственной газете Rodong Sinmun.

«Припадок Трампа в новом году выдаёт отчаянное душевное состояние лузера, который не сумел помешать энергичному продвижению вперед Вооружённых сил и народа КНДР, — говорится в статье Rodong Sinmun. — Он блефует, но в итоге только выставляет себя психопатом».

При этом ABC отмечает, что тон заявления нетипичен для СМИ КНДР.

1 января Ким Чен Ын рассказал, что «ядерная кнопка» находится на его столе. На это американский лидер ответил, что у него «тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее».