Президент Финляндии рассказал об отношениях с Россией

Лидер Финляндии Саули Ниинистё заявил, что отношения страны с Россией настолько хорошие, насколько это позволяет сложившаяся международная обстановка, отметив, что в вопросе Крыма и Украины Москва и Хельсинки находятся по разные стороны. Об этом он рассказал в эфире Yle.

«У нас настолько хорошие отношения с Россией, насколько это возможно, учитывая ситуацию с Крымом, Украиной, а также санкции», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Ниинистё подчеркнул, что в случае ухудшения отношений с Россией страна может может заинтересоваться в вступлении в НАТО.

Ранее Саули Ниинистё прокомментировал сообщения финских СМИ о работе разведывательного центра в городе Тиккакоски, который, как утверждают журналисты, занимается слежкой за российскими вооружёнными силами.